Am Mittwoch den 21.06.2017 treffen wir uns wieder um 18:00 Uhr in der Selbsthilfegruppe Berlin-Mitte in der Fischerinsel 3 in 10179 Berlin.

Betroffene von Tinnitus, Hörsturz und Schwerhörigkeit können uns gerne besuchen.

Wir werden von der Deutschen Tinnitus-Liga e.V. mit Informationen unterstützt, sind aber eine offene Gruppe für jedermann.

Eine Verpflichtung zu einer Mitgliedschaft besteht nicht, der Besuch ist kostenlos.