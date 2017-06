UNSER LEBEN IST EIN PONYHOF!

Tiere und Natur, trotz Leben in der Großstadt, hautnah zu erleben, ist seit 15 Jahren die Aufgabe des Ponyclubs „Zu den flotten Hufen“ e.V.. Am Samstag, 8. Juli lädt der Verein anlässlich des Jubiläums Tierliebhaber, Ponybegeisterte und Familien zum großen Sommerfest.Für Groß und Klein wird ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot organisiert. Neben Klassikern, wie Kinderschminken, haben die Jüngsten außerdem natürlich die Möglichkeit die Ponys zu reiten. Für kulinarische Köstlichkeiten, in Form von Grillgut, Waffeln, Kuchen und Cocktails, ist gesorgt. Darüber hinaus wird es leckeren Honig aus der hauseigenen Imkerei geben. Schnäppchenjäger können auf einem Flohmarkt nach verborgenen Schätzen suchen.