Aufsteiger mit Auftaktsieg

Mitte. Der Aufsteiger in die Landesliga, Berolina Mitte, ist mit einem Start nach Maß in

der neuen Spielklasse angekommen. Durch Tore von Kleinediekmann (4.) und Buchweiz (66.) besiegten die Gastgeber am vergangenen Sonntag den Berlin-Liga-Absteiger aus Neukölln, den BSV Hürtürkel. Obwohl Berolina ersatzgeschwächt ins Spiel ging, kontrollierte man das Geschehen.



Am Sonntag empfängt Berolina Mitte den Berliner SC II (Kleine Hamburger Straße, 14.15 Uhr).

