Eisbären helfen Krebsgesellschaft

Berlin.

Über tatkräftige Unterstützung durch die Eisbären Berlin kann sich die Berliner Krebsgesellschaft freuen. Sie ist eine der drei Organisationen, die in diesem Jahr Spendengelder der Aktion „Pink in the Rink“ erhalten. Im Rahmen der Aktion wird bei den Spielen der Eisbären am 28. Oktober in Straubing und am 30. Oktober in der Berliner Mercedes-Benz Arena für den Kampf gegen Krebs gesammelt. Höhepunkt der legendären Aktion ist der Auftritt der Eisbären komplett in Pink. Diesmal soll zudem eine lavendelfarbene Schleife auf den Trikots deutlich machen, dass Krebs jeden treffen kann. „Wir danken den Eisbären, dass sie auch an die Sorgen und Nöte von Kindern krebskranker Eltern denken. Denn diese Kinder und Jugendliche leiden oftmals im Stillen an Überforderung und schlechtem Gewissen und werden ganz häufig vergessen“, sagt Dr. Kristina Zappel, Geschäftsführerin der Berliner Krebsgesellschaft und der Krebsstiftung Berlin. Die Eishockeymannschaft und ihre Fangemeinde hatte das Projekt „Hilfen für Kinder krebskranker Eltern“ als besonders unterstützungswürdig ausgewählt; nicht zuletzt, weil es ein Angebot für Berliner Familien ist. Spendenerlöse der Aktion „Pink in the Rink“ gehen in diesem Jahr außerdem an die Selbsthilfegruppe „Leben nach Krebs“ sowie an die Deutsche Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs.