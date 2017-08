Fußball Weltmeisterschaft 2018 - Weltmeisterin singt WM-Song für Weltmeister

Augsburgs Paradiso Veranstalter Kinan Salameh wird wie jedes Jahr, die größten Highlights zur Fußball Weltmeisterschaft bieten. Er wird das größte Public Viewing in Augsburg auf dem Paradiso stattfinden lassen. Er sagt: "Wir sind stolz, dass wir nochmal 2000 Plätze mehr anbieten können als die Jahre zuvor. Für bis zu 7.000 Fans ist auf dem Gögginger Festplatz an der B17 Platz zum Feiern und anfeuern. Es gibt eine große tageslichttaugliche Leinwand. Wir haben einiges geändert und dürfen auch jetzt schon bekanntgeben, dass unsere amtierendeKickbox-Weltmeisterin Tina Schüssler ihren neuen WM-Song zusammen mit der Band Backdoor Connection live vor jedem Deutschlandspiel präsentiert und dort für exklusive Stimmung sorgen wird!"Tina Schüssler hat im Jahr 2016 ihre erste CD "My Fight" und "Glorreiche Zeiten" mit Skip Rock in den Handel gebracht und feierte damit als Profisportlerin große Erfolge. Nun ist sie mit der Band Backdoor Connection zusammengegangen und ist jetzt schon vor der Veröffentlichung des neuen Songs: "Du weisst wir sind Sieger!" im Fokus der Medien. Schüssler sagt motiviert der Berliner Woche in einem Interview: "Was wir zusammen in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben ist phänomenal. Wir sind jetzt schon für 2018 auf fünf großen Events gebucht. Es macht mir mächtig Spaß, neben meinem Boxsport mit der Band Musik zu machen. Sie sind professionell und haben den gleichen Drive wie ich.100% Tina sind die Menschen seit Jahren von mir gewohnt und so gibt es nun nochmal 100% dazu - Backdoor Connection & Tina. Wir freuen uns wahnsinnig und werden alles geben, um unsere Fans bei jeder Veranstaltung in einem unvergesslichen Erlebnis leben zu lassen!"Los geht die WM am 14. Juni 2018 und endet am 15. Juli 2018. Neben den Spielen gibt es auf dem Gelände ein musikalisches Rahmenprogramm, viele Essensangebote und Getränke, die vor Ort erworben werden können.