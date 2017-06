Zurück auf Tabellenplatz zwei

Mitte. Durch einen 1:0-Auswärtssieg bei Stern Kaulsdorf und die gleichzeitige Niederlage des Weißenseer FC gegen den Frohnauer SC ist Berolina Mitte am vorletzten Spieltag in der Bezirksliga auf den zweiten Tabellenplatz zurückgekehrt. Schütze des einzigen Treffers war Steven Buchweiz in der 33. Spielminute.



Am Sonntag empfängt Bero den SC Borsigwalde zum Saisonabschluss. Anpfiff: 14.15 Uhr in der Kleine Hamburger Straße.

