Graffititunnel wird eingeweiht

Berlin: Fußgängertunnel Leipziger Straße |

Mitte. Der in den vergangenen Monaten in ein Kunstwerk verwandelte Fußgängertunnel unter der Leipziger Straße wird am 11. Juli um 14 Uhr im Beisein von Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) und Mittes SPD-Bundestagsabgeordneten Eva Högl offiziell übergeben. Wie berichtet, haben Schüler des Weddinger Diesterweg-Gymnasiums im Rahmen ihres Graffitikurses in den vergangenen Wochen Motive mit Berliner Sehenswürdigkeiten auf die maroden Tunnelwände gesprüht. Das Tunnelprojekt geht auf die Initiative der Interessengemeinschaft Leipziger Straße / Krausenstraße zurück. DJ