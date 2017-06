Nächtliche Radtour

Mitte.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Berlin (ADFC) lädt für 24. Juni zu einer City-Nacht-Tour ein. Zum ersten Mal radeln die ADFC-Tourleiter Harald Karl und Ulrich Clemens bei einer Abendtour durch drei Ortsteile. Los geht es um 20 Uhr am U-Bahnhof Wittenbergplatz, Ausgang Bayreuther Straße. Die Tour führt entlang des Landwehrkanals durch den Tiergarten mit sehenswerten Stationen im Regierungsviertel. „Nach Erkundung einiger spektakulären Großbauten, Brücken und Brunnenplätze durchqueren wir das Szeneviertel in Mitte mit Möglichkeit zur Einkehr“, heißt es in der Einladung. Die Tour endet gegen 23 Uhr am Potsdamer Platz. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro. Informationen im Internet unter http://adfc-berlin.de/radtouren.html oder74 13 4 02.