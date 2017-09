3.500 Gäste beim „Hamburg Fest 2017“ / Sara Dähn auf der Bühne

Beim alljährlichen Sommerfest der Landesvertretung Hamburg in Berlin am vergangenen Dienstag genossen 3.500 geladene Gäste Wetter, Programm und Kulinarisches.

Voice Over Piano überzeugte mit Sara Dähn auf der Bühne

Es hat bereits eine Tradition und die Einladungen zu diesem besonderen Event sind heiß umkämpft, denn was es zu sehen, zu hören und zu essen gibt ist exquisit.Voice Over Piano mit Gesangsstar Sara Dähn und Pianist Thomas Blaeschke hatten neben weiteren hochkarätigen Bands die Ehre, als einer der Hauptacts des „Hamburg Fests 2017“ der Landesvertretung Hamburgs in Berlin vor 3.500 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und von den Medien auf der Bühne zu stehen – zur Prime Time ab 20.30 Uhr.Mit dabei waren Bürgermeister Olaf Scholz, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Wolfgang Schmidt (Staatsrat in der Hamburger Senatskanzlei), Michael Otto, Charity-Lady Hannelore Lay, Anna Depenbusch, Albert Darboven, Aydan Özoguz (Integrationsbeauftragte der Bundesregierung), der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung Markus Grübel (da gibt es bei Youtube ein Video unter „Sara Dähn von der Leyen Neandertaler“ – Herr Grübel erinnerte sich sehr gerne daran), der Brigadegeneral und Chef des Sicherheitsrats Deutschland (sowie Fan von Voice Over Piano) Andreas Delp, Rolf Hartmann (EAS Berlin), Birgitta Rust (Piekfeine Brände) u.v.m.Die TV-Moderatorin Anke Harnack vom NDR moderierte.Sara rockte mit 4köpfiger Bandbesetzung und 6 Kollegen die Zuschauer mit Songs von QUEEN („We will rock you“, „Another one bites the dust“, „Bohemian Rhapsody“, „Somebody to love“), Udo Jürgens („Ich weiß was ich will“ und „Aber bitte mit Sahne“), „Stadt“ von Cassandra Steen & Adel Tawil sowie dem eigenen Song „Leben“ von Voice Over Piano.Am Ende gab es Jubelstürme und vielerlei Glückwünsche nach der Performance; u.a. von Johnny Logan, der anschließend die Bühne rockte.Bis 2 Uhr morgens wurde anschließend gefeiert und der Musik der anderen Kollegen gelauscht, u.a. waren mit dabei die Hamburger „Die Meute“ und „Die Soulisten“.