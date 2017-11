Aseli-Boutique

Berlin: Aseli-Boutique | Aseli-Boutique, Rosenthaler Straße 40-41, Hof VI, 10178 Berlin, Mo-Sa 11-19 Uhr



Michael Seliger eröffnet am 16. November die neue Aseli-Boutique für Schaumzucker-Kreationen des Traditionsunternehmens.



Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

Gefällt mir