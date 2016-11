Bunte Stromkästen

Mitte.

Streetart und Graffiti schmücken mittlerweile 2200 Stromverteilerkästen im gesamten Stadtgebiet. Rund 500 davon wurden allein in diesem Jahr im Rahmen des Projektes „Stromkastenstyling“ besprüht und verschönert. Zum vierten Mal hat die Stromnetz Berlin GmbH das Projekt gemeinsam mit den Vereinen meredo e.V. und Helliwood media & education im fjs e.V. veranstaltet. Unterstützt wurden die Jugendlichen von Street Art-Künstlern. In diesem Jahr waren 40 Schulen mit insgesamt rund 1000 Schülern am Stromkastenstyling beteiligt. Am 30. November werden die Sieger des Wettbewerbs „Kreativster Stromkasten 2016“ gekürt. 20 Schulklassen haben sich mit ihren Kunstwerken beworben. Die Bildergalerie gibt es auf der Internetseite von Stromnetz Berlin unter www.stromnetz.berlin/stromkastenstyling