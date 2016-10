Charité wieder beste Klinik

Mitte.

Die Charité ist zum fünften Mal in Folge Deutschlands beste Klinik geworden. Das Ranking vom Nachrichtenmagazin Focus gilt mit 1000 bewerteten Krankenhäusern als größtes im deutschsprachigen Raum. Für die Klinikliste 2017 wurden 14 000 Fachärzte befragt. In die Wertung fließen die Ergebnisse der medizinischen Leistungen aus den Qualitätsberichten sowie das Patientensicherheitsmanagement. Den zweiten Platz belegte das Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, gefolgt vom Universitätsklinikum Dresden und dem Universitätsklinikum Heidelberg. Bewertet wurden die Fachgebiete Kardiologie, Herzchirurgie, Orthopädie, Geburtshilfe, Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Strahlentherapie, Alzheimer, Parkinson, multiple Sklerose, Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen und Diabetes. In der Mehrzahl der untersuchten 16 Fachgebiete schneidet die Charité dabei herausragend ab.