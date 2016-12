Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: De Pepernotenfabriek Berlin |Die niederländischen Kult-Schokoladenkügelchen „Pepernoten“ residieren mit einemeigenen Flagshipstore in Mitte. Eigentlich sind Pepernoten kleine süßwürzigeKeksdrops, seit dem 16. Jahrhundert eine traditionelle Weihnachtsknabberei in den Niederlanden. Der Keksproduzent Van Delft hat sie aufgepeppt und bietet sie zu jeder Jahreszeit an.