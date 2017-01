EDEKA-Markt im Libeskind-Bau eröffnet

Mitte. Frisch, modern und ein absoluter Hingucker – so präsentiert sich der neue EDEKA-Markt in der Chausseestraße 43. Im Erdgeschoss des Wohnhauses „Sapphire“ eröffnet am Donnerstag, 19. Januar, der Supermarkt mit Einkaufskomfort im „brillanten“ Wohlfühlambiente.

Vorbildlich beim Umweltschutz

„Bestes aus unserer Region“

Schon von Weitem fällt das imposante Gebäude ins Auge: An den Schliff eines Brillanten erinnert das luxuriöse Wohnhaus von Star-Architekt Daniel Libeskind. Inspiriert von diesem außergewöhnlichen Design ist auch die Gestaltung des EDEKA-Marktes im Innern. Mit einer modernen und übersichtlichen Gestaltung, dem angenehmen Licht und dezenten Farben nimmt der neue EDEKA-Markt das besondere Design des Libeskind-Baus auf: Der Supermarkt zeichnet sich durch seine Atmosphäre und Kundenfreundlichkeit aus – ein Markt mit Wohlfühlcharakter. So ist beispielsweise auch „generationenfreundliches Einkaufen“ garantiert – unter anderem durch breitere Gänge, niedrigere Regale und barrierefreie Kundentoiletten. Die Auszeichnung des Handelsverbandes wird nach der Eröffnung beantragt. Als besondere Serviceleistung gibt es im gesamten Markt kostenloses WLAN. „Ich freue mich sehr, hier in dieser einmaligen Umgebung mit meinem Team zeigen zu können, dass wir für Frische, persönlichen Kundenservice und natürlich für die Liebe zu Lebensmittel stehen“, betont Marktleiter Ingo Hennig. Unterstützung findet er durch seine 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Sie setzen sich mit Leidenschaft für die Bedürfnisse unserer Kunden ein und sind damit der Schlüssel zu unserem Erfolg“, betont Ingo Hennig.Auch in Sachen Umweltschutz ist der neue Markt vorbildlich: Beleuchtet wird er zu 100 Prozent über energiesparende LED-Systeme und die Kühlmöbel arbeiten mit dem natürlichen Kältemittel CO2.Die Kacheln der Außenfassade tragen ebenso zum CO2-Ausgleich des Gebäudes bei. Das besondere Material wandelt Kohlendioxid um und produziert so Sauerstoff.Auf rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Vollsortimenter eine Vielfalt mit 12.000 Artikeln und die gesamte Bandbreite von GUT&GÜNSTIG-Produkten bis hin zu nationalen und internationalen Spezialitäten. Kunden finden im Markt zudem mehr als 2.000 Markenartikel zu Discountpreisen.Highlights im EDEKA-Markt sind unter anderem die zahlreichen vegetarischen und veganen Produkte sowie das umfassende Sortiment für glutenfreie und Bio-Produkte. „Ein Trend, der natürlich hier im Szeneviertel Mitte besonders gut ankommt“, weiß Marktleiter Ingo Hennig.Begeisternd ist auch die Auswahl an leckeren Produkten für den kleinen Hunger zwischendurch. In der großzügigen Obst- und Gemüseabteilung bietet der Markt neben Obst und Gemüse auch frische Snacks und Convenience-Artikel zum Mitnehmen. An der Salatbar können sich die Kunden ihre Salate nach eigenem Geschmack selbst zusammenstellen – ideal für zu Hause, unterwegs oder das Büro.Großen Wert legt das Team um Marktleiter Ingo Hennig auf eine vielfältige Auswahl regionaler Produkte. Mehr als 200 Artikel von rund 25 Lieferanten tragen unter dem Motto „Bestes aus unserer Region“ zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft bei. So bietet der EDEKA-Markt z. B. Hemme Milch, Produkte von Gut Hesterberg und Florida Eis.Zum Verweilen vor oder nach dem Einkauf lädt die EDEKA Backstube mit Café und insgesamt 45 Sitzplätzen ein. Hier können die Kunden neben Frühstücksangeboten auch Kaffee- und Tee-Spezialitäten, Kuchen und herzhafte Snacks genießen. Auch der Backwaren-Bereich im Markt ist modern: An der Selbstbedienungstheke im Markt können die Kunden frische Brote, Brötchen und Gebäck für zu Hause oder für unterwegs mitnehmen.Geöffnet ist der EDEKA "Sapphire", Chausseestraße 43, montags bis sonnabends von 7 bis 21 Uhr. Die EDEKA Backstube öffnet bis 20 Uhr.