Faire Woche im Bezirk Mitte

Mitte. Noch bis 30. September findet die 15. Faire Woche, die größte Aktionswoche des Fairen Handels in Deutschland, statt. Veranstaltet wird diese vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband und TransFair. Mit der Aktion soll auf die weltweiten Auswirkungen des Fairen Handels aufmerksam gemacht werden. Der Bezirk Mitte hat im Oktober 2014 den Titel „Fairtrade-Bezirk“ erhalten. Im Rahmen der Fairen Woche finden mehrere Veranstaltungen statt. So gibt es am 25. September um 19 Uhr eine FAIRsammlung bei einem Glas Saft oder Wein in der St. Hedwigs-Kathedrale, Hinter der Katholischen Kirche 3. Infostände zum Thema Fairtrade sind am 27. September von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Rathauses Mitte, Karl-Marx-Alle 31, und am 30. September von 15 bis 16 Uhr am Alexanderplatz an der Rathausstraße 1 aufgebaut. DJ