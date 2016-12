Flammen Vol. 2 beim Unternehmertreffen - Talk am Kamin

Berlin - Mitte |

NetzStamm präsentiert „Talk am Kamin“ mit Gästen aus Sport, Kultur und Wirtschaft sowie Alltagshelden.

Im Unterschied zu den offenen Unternehmerstammtischen ist der Besuch von „Talk am Kamin“ jedoch einem exklusiven Kreis von Unternehmern vorbehalten. Dem wird auch einiges geboten – z. B.: die Möglichkeit zu gepflegter Kommunikation in angenehmer Runde, der Genuss kulinarischer Köstlichkeiten in gediegenem Ambiente und natürlich wieder der spannende „Talk am Kamin“ mit interessanten Persönlichkeiten, so Christian Hermann als Coautor vom "Talk am Kamin".Freie Tickets, Bewerbungen & weitere Informationen unter www.talk-am-kamin.de