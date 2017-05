Gründerinnen unter sich

Berlin: WeiberWirtschaft |

Mitte. Am 1. Juni findet um 18.30 Uhr wieder der Gründerinnenstammtisch der Gründerinnenzentrale der WeiberWirtschaft statt. Existenzgründerinnen und Jungunternehmerinnen können in der Frauengenossenschaft Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen. Außerdem informiert jeweils eine Kooperationspartnerin der Gründerinnenzentrale über ihr Angebot. Die Teilnahme am Stammtisch im Restaurant Lemongrass, Anklamer Straße 38, ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. DJ