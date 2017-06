Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: HOUSE of TALES |Das House of Tales steht seit Mai Freunden des Live Escape Games offen. Unter dem Dach der ehemaligen Markthalle III am Checkpoint Charlie entstanden vier verschiedene Welten – von Pyramiden und Pharaonen über Kerker und Illuminati bis hin zum Rotlicht-Milieu der Walled City – und entführen Spieler in fantasievolle Geschichten. Niklas von Freeden und Malte Oberbeck sind die Macher.