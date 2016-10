Leserreporter schreiben über Ihren Ärger mit der Post

Berlin. Briefe, die nicht oder verspätet ankommen. Pakete, bei denen der Zusteller gar nicht erst klingelt, sondern gleich einen Abholschein in den Briefkasten wirft. Viele Berliner rollen beim Thema Post nur noch mit den Augen.

Schreiben Sie über Ihre Erfahrungen!

So einfach können Sie mitmachen

Beim Thema Kundenzufriedenheit hat die Deutsche Post große Defizite. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ist die Liste der Kritikpunkte lang: eine drastisch reduzierte Zahl von Briefkästen im Stadtgebiet, lange Warteschlangen in den Postfilialen und Sendungen, die eine gefühlte Ewigkeit brauchen, bis sie beim Empfänger landen. Angeblich werden mehr als 90 Prozent der Briefe am Folgetag zugestellt. Doch viele Berliner haben das Gefühl, dass ausgerechnet sie immer wieder zu den zehn Prozent gehören, bei denen ein Brief länger unterwegs ist.Deshalb fragen wir Sie: Welche Erfahrungen haben Sie mit der Post gemacht? Womit sind sie zufrieden, womit unzufrieden? Und vielleicht haben Sie auch Fragen an die Post, auf die Sie gerne eine Antwort hätten. Dann nehmen Sie an unserer aktuellen Aktion für Leserreporter teil. Veröffentlichen Sie als Leserreporter ihre Beiträge und Fragen in unserem Internetportal.Wenn Sie sich noch nicht bei uns registriert haben, finden Sie alle Informationen zum Leserreporter hier Klicken Sie auf den Buttonam Ende dieses Artikels.Geben Sie Ihrenin das Beitragsformular ein.Laden Sie eventuellzu Ihrem Beitrag hoch und verfassen Sie entsprechendeWählen Sie alsVergeben Sie noch ein paar