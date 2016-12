Markt am Nordbahnhof

Berlin: Ökomarkt am Nordbahnhof |

Mitte.

Am 21. Dezember findet der Ökomarkt am Nordbahnhof zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Von 11 bis 18 Uhr locken an fast allen Ständen frische, regionale Produkte aus kontrolliert ökologischem Anbau zum Verkosten, dazu gibt es heißen Apfelsaft. An diesem Tag können auch das bestellte Wild und die Weihnachtsgänse abgeholt werden. Noch einmal angeboten wird der „Becher für Berlin“ und die Bastel-S-Bahn. Kinder können am Pizzastand das Feuer im Lehmofen mit Kienäppeln am Brennen halten. Der nächste Ökomarkt findet im neuen Jahr, am 4. Januar, statt.