Miniso

Berlin: Mall of Berlin | Miniso, Leipziger Platz 12, 10117 Berlin, Mo-Sa 10-21 Uhr



Miniso bietet in der LP12 Mall of Berlin seit 13. Oktober ein Sortiment, das von Lebensmitteln und Kleidung über günstige Haushaltswaren, elektronische Produkte und Wohnaccessoires bis zu Modeschmuck, Kosmetik, Schreibwaren und Geschenkartikeln reicht.



Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

