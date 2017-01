Neue Touri-Info am Alex: visitBerlin eröffnet Minishop im Hotel des Park Inn Hotels

Mitte. Die Hauptstadtvermarkter von visitBerlin haben eine neue Berlin Tourist Info im Zentrum eröffnet. Am Infopunkt in der Hotellobby des Park Inn kann man auch Konzert- und Theatertickets kaufen.

Mehr als 1,2 Millionen Besucher wurden vergangenes Jahr in den Berlin Tourist Infos von visitBerlin gezählt. Jetzt gibt es einen weiteren Infotresen mit Minishop für Berlinbücher und Souvenirs. Dort können Touristen zum Beispiel Tickets für Stadtführungen, Veranstaltungen und touristische Attraktionen buchen. Die Mitarbeiter informieren über Sehenswürdigkeiten und geben aktuelle Tipps zu lohnenswerten Zielen. Die Berlin Tourist Info ist zugleich auch Theaterkasse. Ob Tickets für das Hertha-Spiel oder das nächste Konzert in der Max-Schmeling-Halle – die Mitarbeiter helfen gern bei der Suche nach der passenden Veranstaltung. In der neuen Touri-Info kann man auch das Touristenticket „Berlin WelcomeCard“ sowie Tickets für Stadt- und Schiffsrundfahrten kaufen. Stadtpläne, Reiseführer, Souvenirs sowie internationale Zeitungen und Zeitschriften gehören zum Angebot. Die Mitarbeiter vermitteln Transfers zum Flughafen oder spezielle Gruppenangebote.Für Berlin-Besucher sind die Berlin Tourist Infos von visitBerlin eine der wichtigsten Informationsstellen. Die mehrsprachigen Mitarbeiter stehen allen Besuchern als Berlin-Experten zur Verfügung.Touri-Info-Läden gibt es auch im Hauptbahnhof, im Flughafen Schönefeld, am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB), im Europa-Center, im Flughafen Tegel und am Brandenburger Tor.