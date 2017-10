Night Kitchen

Berlin: Night Kitchen | Night Kitchen, Oranienburger Straße 32, 10117 Berlin, Mi-So 17-0 Uhr



Das neue mediterrane Restaurant versteht sich als kosmopolitische Dining Bar und bietet unter anderem Meeresfrüchte, aber auch Steak und Salate an.



