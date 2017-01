Rettungsschwimmer gesucht

Mitte.

Die Bäderbetriebe suchen für die Sommersaison wieder Aushilfskräfte, die in den Freibädern als Rettungsschwimmer arbeiten wollen. Im Bezirk Mitte werden Rettungsschwimmer mit gültigem Rettungsschwimmabzeichen für die Sommerbäder im Humboldthain, in der Seestraße und im Monbijoupark benötigt. Wer Lust auf den Job am Beckenrand hat, kann sich ab sofort bewerben. Die Interessenten müssen über ein gültiges Rettungsschwimmabzeichen in Silber verfügen und mindestens 18 Jahre alt sind. Weitere Informationen finden sich im Netz unter www.berlinerbaeder.de/unternehmen/karriere