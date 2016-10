Sofagespräch für Gründerinnen

Mitte.

Die Gründerinnenzentrale der WeiberWirtschaft in der Anklamer Straße 38 lädt für Sonntag, 31. Oktober, von 18 bis 19 Uhr zum regelmäßigen Sofagespräch in die Gründerinnenzentrale ein. Existenzgründerinnen und Jungunternehmerinnen können in der Frauengenossenschaft Kontakte knüpfen und Erfahrungen austauschen. Expertinnen informieren über die Förderung von Frauen auf dem Weg in die Selbständigkeit. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.