Berlin: Viba Confiserie-Café |Am 31. August eröffnete die Thüringer Firma Viba ein Confiserie-Café. Pralinen, hausgemachte Kuchen, Eis- sowie Kaffeespezialitäten und die Original-Nougatstangen sowie schokoladige Präsente gibt es hier.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.