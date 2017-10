Weihnachtszeit im Nikolaiviertel

Mitte.

Die Interessengemeinschaft Nikolaiviertel veranstaltet in der Weihnachtszeit eine Schuhwichtelaktion und einen Adventskalender. Kinder können in den teilnehmenden Geschäften einen Schuh abgeben, der von den Gewerbetreibenden mit kleinen Geschenken befüllt wird und am Nikolaustag in einem anderen Geschäft wieder abgeholt werden kann. Eine weitere Werbeaktion der Nikolaiviertel-Aktiven, wie sich die IG Nikolaiviertel auch nennt, ist ein Adventskalender. Gewerbetreibende, Museen oder Praxen im Nikolaiviertel überlegen sich eine Aktion mit einem besonderen Angebot. Jeden Tag soll eine „Türe“ des Adventskalenders im Nikolaiviertel geöffnet werden. Die Aktion soll bereits Mitte November starten. Händler und Geschäftsleute, die mitmachen möchten, melden sich per E-Mail unter team@nikolaiviertel.info an. Weitere Informationen bei Julia Höger im bubbly Berlin, Propststraße 11,

0176 72 53 67 47.