Wer strahlt am hellsten - Wirtschaftskreis Mitte zeichnet Engagement für den Bezirk aus

Der Förderpreis „GOLDELSE“ würdigt Unternehmen, Einrichtungen und Einzelpersonen, die sich in beispielhafter Weise für den Standort Mitte engagieren. Die Preisträger zeichnen sich durch besondere Leistungskraft, Kreativität und soziale Verantwortung aus.



Wer kann den Förderpreis erhalten?

Wie hoch ist der Preis dotiert?

Bis wann können Vorschläge gemacht werden?

Wer kann Vorschläge machen?



Zusammenfassung

Eine Jury entscheidet nach folgenden Kriterien:- erfolgreiche und nachhaltige Initiativen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Berlin- Mitte;- besondere Aktivitäten für Existenzgründungen;- herausragende beschäftigungsfördernde Initiativen.Weitere Kriterien für den Förderpreis sind:- erfolgreiche Projekte zur Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt;- herausragende Aktivitäten im regionalen Ausbildungsverbund bzw. zur regionalen Ausbildungsförderung;- besondere Aktionen zur Unterstützung von Schulen und Bildungseinrichtungen zur Vorbereitung auf das Arbeitsleben (Praktika, begleitende Projekte etc.)- Integrationsprojekte für Flüchtlinge und Asylbewerber in die Gesellschaft bzw. in die Arbeitswelt.Für den Förderpreis stellt der Wirtschaftskreis Mitte – in der Regel für drei Preisträger - insgesamt 8.500,- € zur Verfügung.Bis zum 27. November 2017 können Vorschläge eingereicht werden.Am besten schriftlich begründet per E-Mail beim Vorstand.info@wirtschaftskreis-mitte.deJeder, der nach den oben genannten Kriterien einen begründeten Vorschlag machen möchte.Förderpreis GOLDELSE: für herausragendes Engagement für den Bezirk MitteStifter: Wirtschaftskreis Mitte e.V.Einreichung der schriftlich begründeten Vorschläge: bis zum 27.11.2017 an:info@wirtschaftskreis-mitte.deJury: 4 Mitglieder aus dem Wirtschaftskreis sowie 3 weitere PersönlichkeitenPreisverleihung: Neujahrsempfang des Wirtschaftskreises Mitte 2018Kontakt: Dr. Friedhelm Acksteiner | dr.acksteiner@acksteinerevents.de | 030 – 28 48 78 30www.wirtschaftskreis-mitte.de