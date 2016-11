Zur Zukunft der Ladenkassen

Berlin.

2017 kommen große Veränderungen auf den Einzelhandel zu. Dann wird für viele Händler eine Umrüstung ihrer Kasse notwendig. Diese muss alle Verkaufsdaten digital speichern und jederzeit zum Abruf bereitstellen. Zu diesem Thema lädt die Inventorum GmbH am Mittwoch, 16. November, 19 Uhr, zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ein. Einlass ist um 18.30 Uhr in den Räumen der Funke Mediengruppe, Friedrichstraße 67-70, Eingang Taubenstraße 13, 4. OG. Um eine Anmeldung wird gebeten bis 15. November per Mail an event@inventorum.com oder auf asurl.de/135a