Kita wird eingeweiht

Moabit. Der Verein „Reformations-Campus“ des Evangelischen Konvents an der Reformationskirche feiert am 20. Oktober, 14.30 Uhr, bei Kaffee, Kuchen und herzhaften Speisen, Musik und Spielangeboten für Kinder die Einweihung der sanierten und erweiterten Reformations-Kita in der Wiclefstraße 31. Auf Führungen können alle Interessierten die Räume und Mitarbeiter sowie den Träger, die Kita-Leitung und die Erzieher der Kita kennenlernen. Nach einer längeren „Annäherunsphase“ und der Übernahme des Immobilienensembles der Reformationskirche konnte im Frühjahr 2015 der symbolische Grundstein für das Vorhaben gelegt werden. KEN