Die DOMINO Challenge – Spielend Energiesparen

DOMINO ist ein EU-Projekt, welches sich mit dem Stromsparpotential in Haushalten auseinandersetzt und Privatpersonen zum Energiesparen motivieren möchte. Mit Hilfe einer hochmodernen SmartHome-Technologie können teilnehmende Haushalte ihren Stromverbrauch in Echtzeit mitverfolgen und innerhalb von drei Monaten ihre Stromkosten um bis zu 30 Prozent senken.

Bis zu 800 Haushalte können sich in Berlin an der DOMINO Challenge beteiligen und dabei Preise im Wert von 1.500 Euro gewinnen. Das Ziel dabei ist es, den Stromverbrauch eigener Haushaltsgeräte kennenzulernen und diesen durch Verhaltensänderungen nachhaltig zu reduzieren. Dafür erhalten teilnehmende Haushalte neben sogenannten Smart Plugs („intelligente Stecker“), die den Stromverbrauch messen, zusätzlich maßgeschneiderte Energiespartipps. Das Ganze ist in Form eines Spiels angelegt und bietet viele Möglichkeiten, um eigene Erfahrungen auszutauschen und Punkte zu sammeln.Das Projekt richtet sich an Privatpersonen ab 28 Jahren, die in Berlin leben und ein internetfähiges Smartphone oder Tablet besitzen. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.Im Rahmen der Aktionswoche Berlin spart Energie bieten wir ihnen die Möglichkeit, mehr über das DOMINO-Projekt zu erfahren und die Smart Plugs bereits vor Spielbeginn vor Ort auszuprobieren. Außerdem können Sie sich bei uns für das Spiel anmelden und eventuell gemeinsam mit weiteren Interessenten ein Team bilden.Vorstellung der DOMINO Challenge und Vorführung der Smart PlugsFragen und Antworten zum ProjektGet-together bei Kaffee und Snacks sowie Freiraum für:Smart Plugs zum Anfassen und AusprobierenAnmeldung zur DOMINO Challenge direkt vor OrtDie Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Webseite aber notwendig.