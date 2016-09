Moabit.

Der Bildungs- und Moscheeverein Haus der Weisheit lädt am 12. Oktober von 17 bis 18.30 Uhr zu einem Runden Tisch „Interkulturelle Begegnungen“ in die Rathenower Straße 16 ein. Gemeinsam mit Bewohnern und Vertretern von Einrichtungen und Trägern in Moabit-Ost sollen Themenvorschläge zum Zusammenleben der Kulturen und Religionen gesammelt werden, die bei weiteren Treffen vertieft werden. Der Runde Tisch findet im Rahmen des Projekts „Interkulturelle Begegnungen“ statt und wird vom Quartiersmanagement Moabit-Ost gefördert.