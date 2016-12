VHS-Programm erschienen

Moabit.

Die Volkshochschule Mitte (VHS) bietet im ersten Halbjahr 2017 circa 1800 Kurse an. Dabei reicht die Themenpalette von A wie Amharisch bis Z wie Zumba. Der große Programmbereich Deutsch als Zweitsprache steht ganz im Zeichen der kulturellen Vielfalt und des Miteinanders. Gleiches gilt für den Programmbereich Fremdsprachen, der die Möglichkeit bietet, zwischen 18 Sprachen zu wählen. Die Broschüre ist in der VHS-Etage, Turmstraße 75, im Lernhaus, Pohlstraße 60/62 sowie im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1. Darüber hinaus liegt das circa 380 Seiten umfassende Heft in den Bürgerämtern, Bibliotheken und einigen Buchhandlungen des Bezirks aus.