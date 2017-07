Zu Beginn Sonnenblumen

Berlin: Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule |

Moabit.

Viele Stadtkinder haben kaum noch Bezug zur Natur und wissen wenig von Pflanzen. Die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in der Quitzowstraße 141 will dem abhelfen. Ab dem kommenden Schuljahr werden Schülerinnen und Schüler Blumen-, Gemüse- und Kräuterbeete selbst bauen, bepflanzen und pflegen. Auftakt für das „Urban Gardening“ war auf dem Sommerfest am 14. Juli. Unter fachlicher Betreuung der Arbeitsgruppe Natur und Umwelt wurde ein Sonnenblumenbeet angelegt. Das Projekt wird von der Berliner Firma Ampelmann und dem naturwissenschaftlichen und kulturellen Bildungsverbund Moabit unterstützt.