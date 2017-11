Berlin: Berliner Volksbank |

Moabit. Heimelige Vorweihnachtszeit für die einen, „ertragreiche“ Zeit für die anderen: Wer im Advent mit etwas mehr Geld als sonst in der Tasche unterwegs ist, um Weihnachtsgeschenke für seine Lieben zu kaufen, kann Opfer von Kriminellen werden. Die Polizei informiert am Donnerstag, 30. November, in oder vor Bankhäusern, wie man sich mit einfachen Mitteln vor Dieben und Betrügern schützen kann. In Moabit stehen die Ordnungshüter an ihrem Informationsstand in der Berliner Volksbank, Alt-Moabit 82, von 14 bis 16 Uhr für alle Fragen rund ums Thema zur Verfügung. KEN