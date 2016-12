ArTminius21 - Kreativmarkt Moabit

Am 3. und 17.12. findet der Moabiter Markt für Kunsthandwerk & Design in der Arminiusmarkthalle statt. Von 10-17 Uhr haben Sie die Gelegenheit originelle & einmalige Weihnachtsgeschenke einzukaufen und durch die wunderschöne Markthalle zu schlendern. Sie finden unsere Marktstände im Mittelgang zwischen Reihe 6 und 10 und auf der Fläche vor dem Schlupfladen (Am Ende der Reihe 6, folgen Sie einfach der pinkfarbenen Schnur). Vor dem Schlupfladen startet um 12 Uhr unsere Wichtelaktion für alle. Bringen Sie ein hübsch verpacktes Geschenk mit, legen Sie es unter unseren kleinen Weihnachtsbaum und nehmen sich dafür ein anderes weg. Mit dieser Aktion hatten wir in den letzten 2 Jahren eine Menge Spaß. Wir sind gespannt auf die diesjährigen Wichtelerlebnisse!