Ateliers öffnen ihre Türen

Moabit.

Künstler entdecken, Ateliers kennenlernen, sich mit Installationen, Performances und Videos auseinandersetzen: Das alles und noch mehr bietet das Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U), Siemensstraße 27, beim „Openhaus“ am 23. Februar von 19 bis 22.30 Uhr. Essen gibt es und um 20 Uhr eine geführte Tour durch das Zentrum. An diesem Tag findet auch die öffentliche deutschsprachige Veranstaltung „Stadt gestalten“ statt, organisiert vom ZK/U in Zusammenarbeit mit dem polnischen Institut Berlin als Prolog für das Forschungs- und Praxisprojekt „Hacking Urban Furniture“. Weitere Informationen auf http://asurl.de/1394