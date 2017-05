Ausstellung in der Galerie Nord

Moabit.

In der Ausstellungsreihe „In den Raum zeichnen“ der Malerin Claudia Busching und der Bildhauerin Pomona Zipser wird der Versuch unternommen, sich den Raum in künstlerischer Form „anzueignen“ und dreidimensionale Welten zu erschaffen. Die ausstellenden Künstler hängen, biegen, verschrauben und verspannen Schnüre, Drähte, Latten, Stäbe, Klebebänder und Leuchtstoffröhren, kippen Flächen, animieren Linien filmisch und geben Nichtgreifbarem wie Licht und Schatten Stofflichkeit. Die Zeit kommt als weitere Dimension hinzu. Die Schau in der Galerie Nord des Kunstvereins Tiergarten, Turmstraße 75, wird am 19. Mai um 13 Uhr eröffnet und dauert bis zum 24. Juni. Die Galerie ist geöffnet dienstags bis sonnabends, 13 bis 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen unter www.kunstverein-tiergarten.de