CSD-Spezial in der Kulturfabrik

Berlin: Filmrauschpalast Moabit |

Moabit. Zum 39. Christopher Street Day (CSD) in Berlin am 22. Juli zeigt der „Filmrauschpalast“ in der Kulturfabrik, Lehrter Straße 35, in seiner Open-Air-Kinoreihe „umsonst & draußen“ am 21. Juli die serbische Komödie „Parada“ im Original mit Untertiteln. Der Film von Srdjan Dragojeviæ gewann 2012 den Berlinale-Publikumspreis. Am 22. Juli ist die irische Produktion „Handsome Devil“ von John Butler zu sehen, ebenfalls im Original mit Untertiteln. Beginn ist jeweils um 22 Uhr. KEN