Das BERLIN PIANO TRIO zu Gast bei KLASSIK IN MOABIT

Das BERLIN PIANO TRIO spielt Antonín Dvořák und Bohuslav Martinů

"..... In Dvořáks Dumky-Trio werden berührend sehnsuchtsvolle und melancholische Töne angestimmt, die zwischendurch in feurige Momente münden. Dies alles gerät angenehm unpathetisch. Stattdessen werden spannende Kontraste gestaltet, mit einer großen Klangfantasie, mit Farbreichtum und zwischendurch auch verspielt, ja sogar auf experimentierfreudig...." ( Rezension von Eckhard Weber in Concerti zur im Januar 2016 erschienen CD)Das BERLIN PIANO TRIO wurde 2004 vongegründet, das sich inzwischen zu einem der führenden jungen Klaviertrios entwickelt.mehr Info unter www.klassikinmoabit.com