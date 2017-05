Berlin: Kunststätte Dorothea |

Moabit. Der Politik- und Islamwissenschaftler, Politik- und Wirtschaftsberater Michael Lüders präsentiert am 17. Mai um 20 Uhr in der Kunststätte Dorothea der Dorotheenstädtischen Buchhandlung, Turmstraße 5, sein neues Buch „Die den Sturm ernten. Wie der Westen Syrien ins Chaos stürzte“. Lüders lastet die Verschärfung der Konflikte in Nahost den USA an. KEN