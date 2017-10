Doppelausstellung zur Progromnacht

Berlin: Rathaus Tiergarten |

Moabit. Am 9. November jährt sich zum 79. Mal der gewaltvolle Übergriff der Nazis auf die jüdische Bevölkerung in Deutschland. Anlässlich des Gedenkens an die Opfer der Pogromnacht 1938 wird am 8. November, 17 Uhr, im Rathaus Tiergarten eine Doppelausstellung eröffnet. In „Hier dort damals heute“ erinnern Jugendliche aus Moabit an die Geschehnisse. „Das Rathaus Tiergarten 1935-1954“ geht auf historische Spurensuche im ersten im „Dritten Reich“ erbauten Verwaltungsgebäude Berlins. KEN