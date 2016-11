Fest der offenen Tür

Moabit. Das Bildungs- und Kulturzentrum „Brüder-Grimm-Haus“ in der Turmstraße 75 öffnet am 19. November von 13 bis 17 Uhr seine Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher. In einem bunten Programm erleben die Gäste, wie vielfältig die Angebote in diesem Haus der Bildung, Kultur und Begegnung bereits sind und wie die geplante Umgestaltung des Hauses aussehen kann. Unter Beteiligung der Nutzer des Hauses, eines Beirats und der Öffentlichkeit wurden ein Konzept und erste Entwurfsskizzen für die Räume erstellt. Für die musikalische Umrahmung des Festes sorgt die Musikschule Fanny Hensel. Es gibt Ausstellungen, Beratungsangebote und Hausführungen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. KEN