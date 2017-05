Gemütliche Weinprobe

Moabit.

Die Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2-4, lockt am Donnerstag, 18. Mai, 20 Uhr, mit einer gemütlichen „Weinprobe im Séparée“. Moderiert von Frank Michel können Weinliebhaber in der Weinlounge zwischen dem Hallencafé „Thussi & Armin“ und dem Weinhandel „Weinzeit“ die Tropfen vom Weingut Schmitz Simon aus Wiltingen an der Saar kennenlernen. Dazu wird Fingerfood von den Markthallenständen gereicht. Die Teilnahme an der Weinprobe kostet 15 Euro pro Person. Um eine Anmeldung unter post@zunftgenuss.de oder direkt vor Ort wird gebeten.