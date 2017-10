Berlin: Heilandskirche |

Moabit. Ein Heinzelmann und ein Zwerg klettern auf einen Berg. Aber wie kriecht man in ihn hinein, wenn Sturm aufzieht? Das Theater „Lingulino“ von Claudia Maria Franck hat aus dem bekannten Fingerspiel von „Himpelchen und Pimpelchen“ ein Erzähltheater mit Puppen für Kinder ab drei Jahren geschaffen. Am 14. Oktober, 15.30 Uhr, ist „Lingulino“ zu Gast in der Heilandskriche, Thusnelda-Allee 1. Die Vorstellung findet im Rahmen des „Kinder-Kirchen-Theaters statt; Eintritt: 4,50 Euro für Kinder und fünf Euro für Erwachsene. KEN