Moabit.

Zum letzten Mal in diesem Sommer findet am 6. September von 17 bis 19 Uhr auf der Wiese hinter dem Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U), Siemensstraße 27, ein kostenloses Jonglier- und Zirkustraining statt. Mitmachen kann jeder, ob klein oder groß, jung oder alt, Anfänger oder Fortgeschrittener. Zum Ausprobieren liegen Beanbag Balls und Jongliertücher bereit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Fragen und Anregungen hat, kann sich unter zirkus-moabit@posteo.de an die Veranstalter wenden. Das ehrenamtlich angeleitete Projekt wird mit Mitteln aus dem Aktionsfonds des Quartiersmanagements Moabit West finanziert.