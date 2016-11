Moabit.

In der Konzertreihe „Klassik in Moabit“ in der St. Johannis-Kirche, Alt -Moabit 25, spielt das Bregman-Trio am 20. November, 18 Uhr, Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart. Der Abend ist Berlins berühmtem Baumeister Karl Friedrich Schinkel gewidmet. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 14 Euro, ermäßigt zehn Euro, online unter http://klassikinmoabit.com zwölf Euro, ermäßigt acht Euro.