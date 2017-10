Berlin: Kunstwerkberlin |

Moabit. Die Ausstellung „Footprints“ (Fußabdrücke) in der Galerie „Kunstwerkberlin“, Kirchstraße 1, mit Arbeiten des in Berlin lebenden deutsch-ungarischen Künstlers Mátyás Varga geht am 2. November, 19 Uhr, mit der Versteigerung eines Werkes zu Ende. Der Erlös der Auktion geht an Oxfam Deutschland. 398 35 50. KEN