Lebendiger Stadtteil

Berlin: Perlenkiezfest |

Moabit. Moabit ist ein lebendiger und kulturell vielfältiger Stadtteil. Das beweist er auch mit dem traditionellen „Perlen-Kiezfest meets GSZM“. Hinter der Abkürzung steht das Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit. In diesem Jahr wird am 15. September von 14 bis 18 Uhr in der Birkenstraße zwischen Wilsnacker und Rathenower Straße gefeiert. Auf dem Kiezfest stellen sich die Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Vereine, soziale und kulturelle Initiativen vor. Organisiert wird es mit Mitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“. KEN