Moabits Kreativmarkt ist wieder am Start!

Moabits Markt für Kunsthandwerk und Design "Artminius21" ist aus der Pause zurück! Nach neun Monaten gibt es endlich vier neue Termine in der nostalgischen Atmosphäre der alten, denkmalgeschützten Arminiusmarkthalle in Berlin Moabit – gleich hinter dem Rathaus Tiergarten.Los geht's am 1. Oktober. Von 10-17 Uhr bieten Künstler, Designer und Kreative unterschiedlichster Genres ihre Produkte an. Schauplatz des munteren Treibens ist in dieser Saison der Mittelgang der Moabiter Markthalle (auf Höhe der Reihen 6 bis 10).Weitere Termine: am 5. November sowie im Advent am 3. und 17. Dezember 2016 – immer von 10 bis 17 UhrAlle Interessierten sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei."ArTminius21"Arminiusmarkthalle, Arminiusstraße 2-4, 10551 Berlin-Moabit, direkt hinter dem Rathaus Tiergarten. Erreichbar mit U9 (Turmstraße) und den Bussen 245/101/187/TXLInformationen zum ArTminius21 – Kreativmarkt Moabit:Melanie Simmersbach & Inga Damberg